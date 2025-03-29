Кыргызстан на 45-м месте в рейтинге по реализации Целей устойчивого развития

Кыргызстан занимает 45-е место в мировом рейтинге по реализации Целей устойчивого развития и является лидером в Центральной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра экономики и коммерции КР на мероприятии, посвященном подготовке второго Национального добровольного обзора (НДО) по реализации ЦУР в стране.

Он отметил, что ведомство «активно координирует усилия по устойчивому развитию, уделяя особое внимание экономическому росту, социальной справедливости и экологической устойчивости».

Заместители министров профильных ведомств представили анализ ситуации в сферах экономики, социальной политики, экологии и госуправления.

Ключевые вопросы: улучшение доступа к образованию и цифровым технологиям, поддержка уязвимых групп населения и преодоление неравенства.

Кыргызстан представит НДО в июле на Политическом форуме высокого уровня ООН.

Участники мероприятия подчеркнули необходимость объединения усилий для достижения Повестки-2030, которая является глобальным планом действий по обеспечению устойчивого развития.