Кыргызстан на 45-м месте в рейтинге по реализации Целей устойчивого развития

Кыргызстан занимает 45-е место в мировом рейтинге по реализации Целей устойчивого развития и является лидером в Центральной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра экономики и коммерции КР на мероприятии, посвященном подготовке второго Национального добровольного обзора (НДО) по реализации ЦУР в стране.
Он отметил, что ведомство «активно координирует усилия по устойчивому развитию, уделяя особое внимание экономическому росту, социальной справедливости и экологической устойчивости».
Заместители министров профильных ведомств представили анализ ситуации в сферах экономики, социальной политики, экологии и госуправления.
Ключевые вопросы: улучшение доступа к образованию и цифровым технологиям, поддержка уязвимых групп населения и преодоление неравенства.
Кыргызстан представит НДО в июле на Политическом форуме высокого уровня ООН.
Участники мероприятия подчеркнули необходимость объединения усилий для достижения Повестки-2030, которая является глобальным планом действий по обеспечению устойчивого развития.
Справка 24.kg
Цели устойчивого развития — комплекс из 17 целей и 169 задач, стоящих перед международным сообществом, призванный помочь в ближайшие 15 лет ликвидировать нищету и неравенство, добиться социальной интеграции, остановить глобальное изменение климата и построить мир, в котором потомкам хватит ресурсов для достойной жизни. Цели представляют собой меры, ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех основных направлениях:
- экономический рост;
- социальная интеграция;
- охрана окружающей среды.
25 сентября 2015 года 193 государства ООН взяли на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Решение зафиксировано в документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».