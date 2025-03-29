15:51
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

Кыргызстан на 45-м месте в рейтинге по реализации Целей устойчивого развития

Кыргызстан занимает 45-е место в мировом рейтинге по реализации Целей устойчивого развития и является лидером в Центральной Азии. Об этом заявил первый заместитель министра экономики и коммерции КР на мероприятии, посвященном подготовке второго Национального добровольного обзора (НДО) по реализации ЦУР в стране.

Он отметил, что ведомство «активно координирует усилия по устойчивому развитию, уделяя особое внимание экономическому росту, социальной справедливости и экологической устойчивости».

Заместители министров профильных ведомств представили анализ ситуации в сферах экономики, социальной политики, экологии и госуправления.

Ключевые вопросы: улучшение доступа к образованию и цифровым технологиям, поддержка уязвимых групп населения и преодоление неравенства.

Кыргызстан представит НДО в июле на Политическом форуме высокого уровня ООН.

Участники мероприятия подчеркнули необходимость объединения усилий для достижения Повестки-2030, которая является глобальным планом действий по обеспечению устойчивого развития.

Справка 24.kg

Цели устойчивого развития — комплекс из 17 целей и 169 задач, стоящих перед международным сообществом, призванный помочь в ближайшие 15 лет ликвидировать нищету и неравенство, добиться социальной интеграции, остановить глобальное изменение климата и построить мир, в котором потомкам хватит ресурсов для достойной жизни. Цели представляют собой меры, ориентированные на обеспечение равномерного прогресса в трех основных направлениях:

  • экономический рост;
  • социальная интеграция;
  • охрана окружающей среды.

25 сентября 2015 года 193 государства ООН взяли на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития. Решение зафиксировано в документе «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324345/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана
Верховный комиссар ООН призвал Кыргызстан бороться с загрязнением воздуха
Садыр Жапаров рассказал Верховному комиссару ООН, как в КР принимают закон о СМИ
Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Кыргызстан
Судья ООН взяла в рабство молодую женщину и заставляла ее бесплатно работать
В Алматы появится центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии
ООН: Гендерное равноправие — ключ к развитию общества
Эксперты ООН обеспокоены новыми ограничениями свободы религии в Кыргызстане
Кто следующий? Никарагуа выходит из Совета ООН по правам человека
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
С&nbsp;мая кыргызстанцы начнут больше платить за&nbsp;электроэнергию С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
29 марта, суббота
15:19
Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу....
15:18
Кыргызстан на 45-м месте в рейтинге по реализации Целей устойчивого развития
15:16
Следователя УВД города Ош задержали по подозрению в вымогательстве взятки
15:02
«Банк Азии» решил увеличить уставной капитал на 100 миллионов сомов
14:41
Госдеп США уведомил конгресс о роспуске USAID