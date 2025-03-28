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Общество

Мотострелковая дивизия Кыргызстана совершенствует ратное мастерство

Подразделения и части мотострелковой дивизии имени героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова совершенствуют ратное мастерство. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил КР.

Сегодня, 28 марта, в учебном центре Министерства обороны в одном из подразделений войсковой части 73809 состоялось ротно-тактическое учение с боевой стрельбой.

«Военнослужащие показали высокое мастерство, крепкий и прочный уровень теоретических знаний требований учебных дисциплин боевой подготовки, а также практических навыков, знаний и умений во владении штатного боевого оружия. Присутствующий на учении полковник запаса Канатбек Болокбаев, имеющий опыт ведения боевых действий в Афганистане, в составе миротворцев на таджико-афганской границе, защите наших рубежей во время баткенской компании, отметил хороший теоретический уровень офицерского состава и высокий практический уровень личного состава в выполнении поставленных учебно-боевых задач», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324328/
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