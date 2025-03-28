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Общество

ОБСЕ поддержала договор о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном

27 марта 2025 года по инициативе кыргызской стороны и совместно с постоянным представительством Таджикистана в Вене в повестку дня очередного заседания Постоянного Совета ОБСЕ включен вопрос подписания договора между Кыргызской Республикой и РТ о государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По его данным, постоянный представитель Кыргызстана при ОБСЕ Толенды Макеев отметил, что в результате колоссальных усилий двум дружественным странам удалось полностью завершить описание линии кыргызско-таджикской государственной границы и подписать исторический документ.

«Это стало возможным благодаря политической воле глав двух государств, искреннему стремлению и твердой решимости Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона разрешать все вопросы в духе дружбы, добрососедства, взаимной поддержки и доверия. Этот шаг является важным на пути к укреплению мира и стабильности не только между нашими странами, но и в регионе Центральной Азии в целом», — сказал Толенды Макеев.

Руководство ОБСЕ положительно оценило подписание договора, а многие страны – участницы Организации, в частности США, Франция, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, страны Центральной Азии и представители других стран выступили с поздравлениями с этим историческим событием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324327/
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