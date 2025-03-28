В Сеуле презентовали туристическую книгу «Почему Кыргызстан?» на корейском языке

В Сеуле состоялась презентация туристической книги «Почему Кыргызстан?» на корейском языке. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, книга рассказывает корейским читателям о красоте, культуре и туристическом потенциале Кыргызстана.

Гостям представлены традиционные кыргызские танцы, игра на комузе, классическая музыка, а также дегустация национальных угощений.

Мероприятие вызвало живой отклик среди гостей. Многие из них выразили желание посетить Кыргызстан, отметив уникальность представленных культурных традиций и природную красоту страны, о которой они узнали из книги и презентации.