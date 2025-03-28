Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» откроет новый регулярный рейс по маршруту Алматы — Ош с 28 мая. Об этом сообщили в комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.

По его данным, полеты будут осуществляться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Новый маршрут позволит увеличить общее количество рейсов между Казахстаном и Кыргызстаном с 7 до 11 в неделю.

В Минтрансе соседней республики отмечают, что работа по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов продолжается на постоянной основе. Ожидается, что запуск нового направления поспособствует активизации торгово-экономических связей, развитию туризма и укреплению деловых контактов между двумя странами.