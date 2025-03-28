Горы Тянь-Шаня характеризуются высокой сейсмической активностью, землетрясения в Кыргызстане и соседних странах происходят очень часто, большинство из них не ощущается. Однако в последние дни землетрясения происходят ощутимые и кыргызстанцы поддаются панике.

За комментарием 24.kg обратилось к президенту Национальной академии наук, в прошлом директору Института сейсмологии.

— Здесь всегда происходили землетрясения, и их не остановить. Я понимаю, что люди беспокоятся. Но я много раз говорил, что, к сожалению, не только мы, но и весь научный мир не научился предсказывать землетрясения.

Мы не можем сказать время, когда произойдет это землетрясение. У нас в течение года иногда происходит увеличение количества землетрясений. Апрель-май — это один из таких периодов, когда на территории Казахстана происходит больше землетрясений, чем в другие месяцы, и мы это ощущаем.

— Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Талант Иманакунов как-то на заседании ЖК сказал: это хорошо, когда происходит много мелких землетрясений, потому что земля таким образом сбрасывает энергию, а значит, не будет сильных землетрясений. Насколько это верно?

— В этом есть доля правды. Еще в советские времена говорили, что большое количество слабых землетрясений разряжают энергию. Но дело в том, что энергия сильного землетрясения в миллион раз больше, чем слабого. Соответственно, чтобы разрядить такую силу, требуется миллион слабых землетрясений.

У нас сегодня произошло два-три землетрясения, за эту неделю 20, а если взять год, то обычно происходит 9 тысяч 200 событий. Талант Иманакунов отчасти прав. Он, видимо, знаком с этой ситуацией. Но есть и другая версия, что мелкие землетрясения не сильно помогают разрядить энергию.