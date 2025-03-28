Больше 20 тысяч детей в Кыргызстане записались в школу

В Кыргызстане по состоянию на 21.00 27 марта через мобильные приложения «Тундук», MegaPay и на портале 1mektep.edu.gov.kg в школы зарегистрировано 20 тысяч 323 ребенка.

По данным Минобразования, из них 8 тысяч 260 записаны в первый класс, 12 тысяч 63 — во второй.

Отметим, что первый этап электронной записи проводится по адресу прописки — до 1 июня.

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Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019-го прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.