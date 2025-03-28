Госагентство регистрации транспорта изменило график работы отделов на Орозо айт

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава информирует о временных изменениях в графике работы территориальных отделов в связи с празднованием Орозо айта.

29 марта Бишкекский городской, Восточный, «Ош-2» и Джалал-Абадский региональные отделы будут принимать граждан до 16.30. Отделы «Биримдик 24», Ошский региональный и межрегиональный продолжат работу до 00.00.

30 марта объявлено выходным для всех территориальных отделов ГРС.

С 31 марта все территориальные отделы госагентства возобновят работу в обычном режиме.

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — говорится в сообщении.