Генпрокуратура КР определена уполномоченным органом по предупреждению коррупции

Указом президента Садыра Жапарова Генеральная прокуратура определена уполномоченным госорганом по предупреждению коррупции.

Ведомство наделяют функциями по разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, а также по координации, мониторингу и оценке деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по реализации государственной антикоррупционной стратегии на 2025-2030 годы.

Устанавливается, что Генпрокуратура:

— принимает необходимые организационно-правовые меры для своевременного и полного выполнения плана мероприятий по реализации государственной стратегии;

— запрашивает информацию и отчеты о реализации антикоррупционных мер, создает рабочие группы, организует и проводит встречи и совещания, обеспечивает взаимодействие между государственными органами, вырабатывает предложения и оказывает методическую помощь при реализации антикоррупционной стратегии.

Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Как пояснили 24.kg в управлении по противодействию коррупции ГП КР, при принятии в 2024-м госстратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы отмечено, что отдельные мероприятия по коррупции реализует уполномоченный орган по предупреждению коррупции.

«При этом в протокольном поручении говорилось, что надо возложить на Генпрокуратуру функцию уполномоченного органа. Следствием этого стал указ главы государства.

До этого официально в законодательстве не был определен такой уполномоченный госорган. Предупреждением занимались все госорганы в рамках своей деятельности без общей координации.

Возложение на ГП КР функций уполномоченного государственного органа по предупреждению коррупции обеспечит целостный подход в реализации антикоррупционной стратегии во взаимодействии с государственными структурами, повысит уровень отчетности, создаст единые механизмы оценки эффективности проводимых мероприятий, позволит оперативно реагировать на возникающие риски и выработать рекомендации по их устранению», — добавили в ведомстве.