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Общество

Минюст Кыргызстана озаботился квалификацией военных врачей

Повысить квалификацию военно-медицинского персонала намерены в Кыргызстане. Изменения в Закон КР «О статусе военнослужащих» вынесены на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что военно-медицинские учреждения Вооруженных сил КР, государственных органов, в которых предусмотрена военная служба (военные госпитали, медико-санитарные части, медицинские пункты воинских частей), выполняют важную роль в обеспечении безопасности в случаях чрезвычайных ситуаций, в охране здоровья военнослужащих, членов их семей. Однако сегодня эта система сталкивается с рядом проблем, влияющих на качество медицинского обслуживания и профессиональный уровень военно-медицинского персонала.

«В настоящее время военно-медицинские учреждения имеют ограниченный объем обращений пациентов, что приводит к снижению квалификации военных врачей, среднего медперсонала и их навыков работы с современным медицинским оборудованием. В случае необходимости оказания экстренной медпомощи, в том числе в полевых условиях, может возникнуть дефицит компетентных специалистов. Молодые кадры не заинтересованы в военной медицине из-за ограниченных возможностей профессионального роста и более высокой конкуренции на гражданском рынке труда», — отмечает Министерство юстиции.

Ведомство предлагает предусмотреть норму в законе о том, что в отдельных случаях военно-медицинским служащим в персональном порядке может быть разрешена работа по совместительству в гражданских органах здравоохранения, в том числе в качестве врачей, консультантов и специалистов — для повышения квалификации.

Практическая деятельность будет охватывать различные области медицины, включая экстренную помощь, хирургические и травматологические операции, а также работу с современным медицинским оборудованием.

Предложенные изменения также помогут улучшить взаимодействие между военной и гражданской медициной, надеются в МЮ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324265/
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