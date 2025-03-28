Уровень воды Токтогульского водохранилища снижается, несмотря на растущий приток

По состоянию на сегодняшний день объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 8,435 миллиарда кубометров. Об этом сообщают «Национальные электрические сети Кыргызстана».

Несмотря на то что текущий объем значительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года (7,232 миллиарда кубометров), наблюдается снижение уровня воды по сравнению с прошлым месяцем. Месяц назад, 28 февраля 2025 года, объем водохранилища составлял 8,874 миллиарда кубометров.

В настоящее время зафиксировано значительное увеличение среднесуточного притока воды в водохранилище. Сегодня приток составляет 406 кубометров в секунду, в то время как месяц назад этот показатель был на уровне 182 кубометров в секунду. Годом ранее приток составлял 302 кубометра в секунду.

Однако, несмотря на рост притока, расход воды остается высоким и составляет 383 кубометра в секунду. Месяц назад среднесуточный расход был еще выше — 484 кубометра в секунду, а год назад значительно ниже — 194 кубометра в секунду.