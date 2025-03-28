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Общество

Встать в очередь для получения квартиры от ГИК можно будет через «Түндүк»

Встать в очередь для получения ипотечной квартиры от ГИК скоро можно будет через приложение «Түндүк». Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

Государственное учреждение «Кызмат» разрабатывает новую функцию для мобильного приложения «Түндүк». Эта система позволит гражданам зарегистрироваться в Государственной ипотечной компании и подать заявку на получение квартиры.

«Мы стремимся упростить взаимодействие граждан с государственными структурами. С помощью этой функции регистрация в ипотечной компании станет быстрой и прозрачной. Мы уверены, что это решение значительно улучшит доступность жилья для наших граждан», — сказал Каныбек Туманбаев.

Как отмечается, новая функция станет доступна в ближайшее время и обеспечит удобство для граждан, испытывающих трудности при регистрации и подаче заявок. Это нововведение облегчит получение жилья и повысит его доступность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324255/
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