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Общество

Кольцевую железную дорогу вокруг Иссык-Куля намерены построить за 5-6 лет

Кольцевую железную дорогу вокруг Иссык-Куля намерены построить за 5-6 лет. Об этом заявил в эфире НТРК замдиректора «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов.

По его словам, в настоящее время идет разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) кольцевой железной дороги.

«Ведутся подготовительные работы по проекту железной дороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата. Что касается южного берега, то планируется проложить железную дорогу по маршруту Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Сроки проекта зависят от ТЭО. Потенциал железной дороги высок, но и процесс строительства сложный. Мы постараемся в течение 5-6 лет завершить проект», — сказал Дастан Усубакунов.

В постоянном представительстве президента КР в Иссык-Кульской области 24.kg отметили, что в целом поддерживают данную инициативу.

«Мы понимаем ее важность для развития страны. Пока на руках у нас нет конкретных документов по реализации данных проектов. Но хотим отметить, что при разработке ТЭО следует учитывать особый статус Иссык-Кульского региона», — добавили в аппарате полпредства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324242/
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