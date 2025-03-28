Прибыль от пассажироперевозок по железной дороге маршрута Бишкек – Балыкчи в летний сезон составила 15 миллионов сомов. Об этом заявил в эфире НТРК замдиректора «Кыргыз темир жолу» Дастан Усубакунов.

По его словам, данный маршрут очень рентабелен. «Как вы знаете, мы провели модернизацию вагонов, чтобы обеспечить удобство поездок граждан и увеличить туристическую привлекательность нашей страны. В этом году мы введем в эксплуатацию еще 2 новых вагона повышенной комфортности», — добавил Дастан Усубакунов.

Как отметил замглавы предприятия, разработанное приложение по бронированию билетов заметно облегчило их приобретение.

Он добавил, что ведутся работы по возобновлению маршрута Ташкент – Балыкчи.