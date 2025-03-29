11:07
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

Более 6,1 тысячи детей в трудной жизненной ситуации выявили в Кыргызстане

Более 6,1 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выявили в Кыргызстане в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, 3 тысячи 482 ребенка получили помощь по преодолению трудной жизненной ситуации: детей поместили в семьи, им сделали документы, вернули в школу, выделили социальную помощь.

В отношении других работа продолжается. В министерстве уточнили, что на каждого выявленного ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, разрабатывается Индивидуальный план по защите ребенка (ИПЗР). На его основании предоставляют услуги по поддержке семей с детьми.

В 2024-м также выявили 1 тысячу 177 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из них помощь в трудоустройстве, направлении на учебу, документировании получили 47 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324213/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет
Сезонные риски. Предусмотреть план защиты для безопасности детей просят в КР
В Бишкеке с девятого этажа выпали еще два ребенка
Проверяйте краску! О скрытой опасности в доме рассказали специалисты
Ликвидация кружков привела к росту насилия среди учащихся, считают эксперты
В Ошской детской больнице установлен современный цифровой рентген-аппарат
Дети готовы к образованию только в семь лет — эксперт о переходе на 12-летку
Отсутствие оборудования тормозит аллогенную пересадку костного мозга в КР
Защитите детей от кариеса. Минздрав проведет бесплатную акцию
Массовое заражение детей ВИЧ в Ноокате. Пострадавшие просят компенсацию и жилье
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
С&nbsp;мая кыргызстанцы начнут больше платить за&nbsp;электроэнергию С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
29 марта, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-28 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-28 марта
10:40
Запись в 1-й и 2-й классы. В 17 школах по Кыргызстану мест уже нет
10:31
Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде превысило 700 человек
10:25
Более 6,1 тысячи детей в трудной жизненной ситуации выявили в Кыргызстане
10:11
Генсек ООН отверг инициативу Путина о введении внешнего управления в Украине