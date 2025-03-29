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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 29 марта 1962 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 29 марта 1962 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +28,1 градуса. 

Самым холодным — 29 марта 2015-го, когда температура составила −7,6 градуса. 

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет 6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 29 марта в столице облачно, небольшой снег с дождем. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324191/
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