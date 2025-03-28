Афиша Бишкека на выходные: саундтреки, «Дон Кихот» и стендап

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году написан балет «Дон Кихот». Постановку спектакля на нашей сцене осуществил балетмейстер-постановщик, народный артист КР Уран Сарбагышев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

29-30 марта. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

30 марта. Спектакль «Дура & Дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

29 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Женилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 12 апреля. выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 6 апреля. Выставка «Пантон счастья»

Авторская фотовыставка известного свадебного фотографа в Кыргызстане Рахата Керимбаева приурочена к 30-летию творческой деятельности мастера и объединит более 200 работ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

29-30 марта. Музыкально-цирковое представление «Волшебная лампа»

В представлении для всей семьи 50 артистов, среди которых призеры международных цирковых фестивалей Парижа и Монте-Карло, участники цирка Du Solei, ведущие вокалисты столичных мюзиклов и театральные актеры, участники проекта «Голос».

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

29 марта. Концерт саундтреков

Программа, где собраны все лучшие номера BNTeam — саунтреки из турецких сериалов, корейских дорам и болливудских фильмов. Насладитесь живой музыкой в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов под видеоряд на большом LED-экране.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

29 марта. Стендап-концерт Сергея Деткова

В Кыргызстане в рамках тура выступит украинский стендап-комик Сергей Детков. Его открытость и искренность цепляют с первой шутки, а то, как Сергей подмечает самые точные наблюдения, делает его юмор очень жизненным.

Чуйский областной театр музыки, драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова, 19.30.

29 марта. Концерт «Шедевры камерной музыки»

Программу исполнят народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев (скрипка), лауреат международных конкурсов Софья Су (скрипка), а также приглашенная гостья — заслуженный деятель Казахстана Гульжан Узенбаева (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.

30 марта. Киноклуб «Первая серия»

Зрители увидят первую серию криминального детектива о сложной работе правоохранительных органов Кыргызстана «Тайган».

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 18.00.

30 марта. Концерт Ludovico Einaudi 2.0

Камерный ансамбль Tynda.Music представит программу музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди — одного из наиболее востребованных композиторов современности.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

30 марта. Вечер романса

Выступят народные, заслуженные артисты КР, лауреаты международных конкурсов, солисты оперы. Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

30 марта. Аудиоспектакль «Дух города»

Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города.

Сквер имени Максима Горького, 13.00.

Лекции, мастер-классы

29 марта. Лекция по истории мирового искусства

Вас ждет лекция, посвященная изобразительному искусству Японии. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

29 марта. Мастер-класс по живописи

Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 14.00.

Для детей

29-30 марта. Спектакли «Туулган күн» и «Счастье для всех»

В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но, так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





30 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.