28 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 18, отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Суюмбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ак-Марал, Кошон, Джазира), улица Тоголока Молдо, 6а, жилмассив «Тынчтык»;

9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 7, 7/1, 8;

11.00-15.00 — отрезки улицы Байтика Баатыра;

9.30-14.30 — отрезки улиц Карадарьинской, Ахунбаева, Ясенской;

14.00-16.30 — отрезки улиц Матросова, Карасаева, Вишневой, Магнитогорской;

9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной, Кирпичной, Абдыкадырова, Проскурякова, Жданова, Тогучинской, Куренкеева, Суворова, переулок Эстонский;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Муромская, Кривоносова, Чортекова, Айни, Дагестанская);

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -4, -5, -7, -12), отрезки улиц Лумумбы, Кустанайской, Профсоюзной, переулок Кустанайский, микрорайон «Достук», 8в, 8а;

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская, Кыргызская, переулок Колхозный).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улица Подгорная), Кой-Таш, Аламедин (улицы Заречная, Иваницына), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Сельская), Таш-Добо (улица Больничная), Заречное, Карла Маркса (улицы Веселая, Шоссейная, Ленина, 22-го партсъезда);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — село Джекен (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Карабалтинская, Бакыт, «Квартал Победы»);

13.00-16.30 — село Алексеевка (улица Школьная);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-16.00 — село Калмак-Ашуу (улица Боруева);

9.00-17.00 — Кемин (ремонтный цех), Орловка (улица Фрунзе), село Ильич;

Кантский РЭС

10.00-16.00 — села Уч-Эмчек, Таш-Башат, Норус, Нижний Ичке-Суу, Верхний Ичке-Суу, Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка;

9.00-18.00 — село Бирдик (улицы Красный Милянтан);

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалаза, Центральная);

Сокулукский РЭС

9.30-16.00 — села Степное (улицы Северная, Новая, Южная, скважина), Нижнечуйское (улица МТФ-2), Майское (улицы Первомайская, Найденова, Проектируемая, скважина);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (жилмассив «ВОССТ», улицы Крупской, Южная, Дружбы, Фрунзе, Айтматова, Акматалиева, Дайрабаева, Байтурсунова, Боконбаева, Кулжабай, Мамыркожо, Темир Жол, Тологон-Ата, 70 лет Победы, Осмонова, Зайнидин, Назарова, Санатбаева, Суусамырская, Комсомольская, Комсомол, кварталы А, Б, Г);

9.00-11.00 — село Военно-Антоновка (улицы Западная, Пушкина, Ленина, Токтогула, Кирова, Красноармейская, Ала-Арчинская, Проектируемая, Степная, тупик Степной);

9.00-17.00 — Шопоков (улица Железнодорожная, переулок Железнодорожный), село Сокулук (улицы Железнодорожная, Келечек, Линейная, переулки Железнодорожный, Кирова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинда (улицы Айтматова, Юбилейная, Комсомольская, Московская, Мира, Джанузакова, 60 лет Октября, Гагарина, Ленинградская, Куйбышева), села Эркин-Сай (улица Чекирова), Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, Гагарина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 69, 1-й микрорайон, район «Весна», улицы Победы, Логвиненко, Болеболаева, Шопокова, Слободская, переулок 4-й), села Алчалу (улицы Осмон, Ибраимова), Маданият (улицы Полевая, Школьная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина), Юрьевка (улица Советская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область