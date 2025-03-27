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Общество

Гостиницам и курортам Кыргызстана будут присваивать звезды

Гостиницам и курортам Кыргызстана будут присваивать звезды. Постановление о государственной системе классификации средств размещения подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Фонд поддержки развития туризма в КР».

По ее данным, выделяется три категории: гостиницам и курортам будут присваивать звезды — от одной до пяти.

«Гостевым домам — эдельвейсы, которых максимум может быть четыре. А юрточные лагеря смогут получить тундуки, высшей категорией будет четыре тундука. Новая система стандартов качества повысит доверие гостей к местам размещения. Они сразу будут понимать, на какой уровень сервиса могут рассчитывать. А для курортов, глэмпингов, гостевых домов и отелей введение такой системы оценки станет стимулом для улучшения качества обслуживания туристов», — говорится в сообщении.

Классификация будет прозрачной и открытой для гостей и бизнеса. На первом этапе ее планируется сделать добровольной, сейчас прорабатывается система мотивации. Проходить оценка будет на цифровой платформе.

В основе системы классификации лежат международный опыт и лучшие мировые практики, адаптированные под условия Кыргызской Республики. Она разработана при поддержке Азиатского банка развития.

Первые обладатели звезд среди гостиниц и курортов определятся уже в этом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324168/
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