В Бишкеке 28 марта дождь. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 19.28. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.
Отключения света, воды и газа
- 9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 18, отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Суюмбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ак-Марал, Кошон, Джазира), улица Тоголока Молдо, 6а, жилмассив «Тынчтык»;
- 9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 7, 7/1, 8;
- 11.00-15.00 — отрезки улицы Байтика Баатыра;
- 9.30-14.30 — отрезки улиц Карадарьинской, Ахунбаева, Ясенской;
- 14.00-16.30 — отрезки улиц Матросова, Карасаева, Вишневой, Магнитогорской;
- 9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной, Кирпичной, Абдыкадырова, Проскурякова, Жданова, Тогучинской, Куренкеева, Суворова, переулок Эстонский;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Муромская, Кривоносова, Чортекова, Айни, Дагестанская);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -4, -5, -7, -12), отрезки улиц Лумумбы, Кустанайской, Профсоюзной, переулок Кустанайский, микрорайон «Достук», 8в, 8а;
- 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская, Кыргызская, переулок Колхозный).
У кого намечается той
Актан Исабаев
Родился 28 марта 1972 года. Певец, композитор, продюсер.
Тимур Шабданбеков
Родился 28 марта 1974 года. Заместитель председателя ГКНБ.
Памятные даты
В США запатентована стиральная машина
28 марта 1797-го в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.
Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.
Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Александр Игнатьев
Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в Валуйки (Белгородская область).
С 1934-го — член Союза художников СССР.
В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Создал работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного Совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.
Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, музеях СНГ.
Умер в 1998-м.