В Бишкеке 28 марта дождь. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.28. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 18, отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Суюмбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ак-Марал, Кошон, Джазира), улица Тоголока Молдо, 6а, жилмассив «Тынчтык»;

9.30-11.30 — 5-й микрорайон, 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 7, 7/1, 8;

11.00-15.00 — отрезки улицы Байтика Баатыра;

9.30-14.30 — отрезки улиц Карадарьинской, Ахунбаева, Ясенской;

14.00-16.30 — отрезки улиц Матросова, Карасаева, Вишневой, Магнитогорской;

9.00-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной, Кирпичной, Абдыкадырова, Проскурякова, Жданова, Тогучинской, Куренкеева, Суворова, переулок Эстонский;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Муромская, Кривоносова, Чортекова, Айни, Дагестанская);

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, -2, -4, -5, -7, -12), отрезки улиц Лумумбы, Кустанайской, Профсоюзной, переулок Кустанайский, микрорайон «Достук», 8в, 8а;

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская, Кыргызская, переулок Колхозный).

У кого намечается той

Актан Исабаев Родился 28 марта 1972 года. Певец, композитор, продюсер. Тимур Шабданбеков Родился 28 марта 1974 года. Заместитель председателя ГКНБ.

Памятные даты

В США запатентована стиральная машина

Фото из интернета

28 марта 1797-го в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир