Снять приступ на смартфон. О сложностях диагностики эпилепсии рассказала врач

Диагностика и лечение эпилепсии требуют индивидуального подхода, готовых решений для каждого случая нет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог-эпилептолог Екатерина Передереева.

По ее словам, выделяется несколько больших групп причин эпилепсии.

Структурная. Ответственность за припадки всегда на головном мозге. Черепно-мозговая или родовая травма, падение с высоты, наличие опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных, наличие инсультов (что больше распространено в старшем возрасте) — все это может привести к повреждению тканей мозга и в последующем к приступам у человека.

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Генетическая. «Люди не всегда хорошо понимают, что за этим кроется. Генетическая не значит врожденная, приступы могут появиться в любом возрасте, то есть какое-то время болезнь может «спать». Генетическая причина также не равно наследственная. Не всегда кто-то из родителей виноват в том, что ребенок болен. Это может быть впервые возникшая мутация только у ребенка. Когда он болен, часто родители испытывают стресс, негативные эмоции, идет поиск виноватых. Если они недостаточно информированы, то могут начаться взаимные обвинения супругов, которые приводят к разладу в семье», — сказала Екатерина Передереева.

Инфекционная — осложнение таких заболеваний, как менингит и энцефалит.

Метаболическая — сбой в обмене веществ. Своевременные диагностика и лечение могут хорошо помочь в этих случаях.

Аутоиммунная — атака собственного тела на ткани мозга.

«Выяснение причины очень важно и значимо, потому что от этого зависят медицинская помощь и тактика лечения. Но в некоторых случаях так и не удается найти однозначную причину. Для эпилептолога имеют значение множество мельчайших деталей, возраст начала приступов, обстоятельства первого приступа и так далее. На приеме у врача человек может вести себя спокойно, без любых проявлений. Поэтому очень важный совет семьям и людям, страдающим эпилепсией, — заснять на смартфон видео приступа, если есть возможность. Пусть это звучит немного цинично, но это имеет диагностическое значение», — пояснила Екатерина Передереева.

По ее словам, при оказании первой помощи нельзя бить пациента по щекам и пытаться разжать челюсть с помощью столовых приборов, деревяшек. Нельзя пытаться высунуть язык насильно пациенту.

Надо обезопасить человека, чтобы падение (при наличии углов, ступеней) не стало причиной травмы. Рекомендуется придержать голову или подложить под нее руку, свернутую куртку или пиджак, чтобы он не ударился головой. Можно повернуть человека на бок — это освобождает дыхательные пути и снижает риск нехватки кислорода и кислородного голодания. Важно засечь время приступа.