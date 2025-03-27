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Общество

Ушел из жизни бывший президент Торгово-промышленной палаты КР Борис Перфильев

Ушел из жизни выдающийся государственный и общественный деятель, экономист Борис Перфильев. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики.

Перфильев в прошлом возглавлял Торгово-промышленную палату и посвятил свою жизнь развитию промышленности и экономики Кыргызстана.

Борис Васильевич родился 4 августа 1941 года в городе Фрунзе. Окончив Фрунзенский политехнический институт, он прошел путь от рабочего до руководящих должностей в государственных органах управления.

  • В 1980–1988 годы он занимал пост заведующего отделом промышленности ЦК Компартии Киргизии, был членом Центрального Комитета Компартии и депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XI созыва.
  • В 1988–1992 годы возглавлял отдел промышленности, транспорта и связи аппарата Совета министров Киргизской ССР, внося значительный вклад в развитие ключевых отраслей страны.
  • С начала 1992 по 2009 год, будучи президентом Торгово-промышленной палаты КР, Борис Васильевич активно развивал международное сотрудничество, подписал соглашения с палатами более чем 40 стран, представлял Кыргызстан на мировых выставках ЭКСПО, укрепляя позиции страны на международной экономической арене.

За выдающиеся заслуги перед страной Борис Перфильев был награжден орденами «Знак Почета», за большой вклад во внедрение метода космического природоведения в народное хозяйство награжден Федерацией космонавтики СССР медалью имени летчика-космонавта Юрия Гагарина, орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Данакер», Почетной грамотой Кыргызской Республики, юбилейной медалью «10 лет Шанхайской организации сотрудничества», за успешное содействие развитию экономических связей между бизнес-сообществами Кыргызстана и Японии государственной наградой «Серебряные чаши», а также удостоен звания «Заслуженный работник промышленности».

Редакция 24.kg приносит свои искренние соболезнования родным и близким Бориса Перфильева.

из интернета
Фото из интернета. Борис Перфильев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324138/
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