В Кыргызстане на ОРТ-2025 уже записались около 43 тысяч человек

В Кыргызстане на Общереспубликанское тестирование записались около 43 тысяч человек. Об этом 24.kg сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

В ЦООМО напомнили, что регистрация завершится 4 апреля.

Читайте по теме ОРТ-2025. Как зарегистрироваться на тест и зачем это нужно

За день до теста обычно проводится дополнительная регистрация. Однако, чтобы иметь гарантированное место и своевременно получить уведомление о времени и пункте проведения ОРТ, организаторы советуют не откладывать запись на последний момент.

С 2012 года Общереспубликанское тестирование является обязательным для поступления во все вузы республики независимо от формы собственности. Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку.