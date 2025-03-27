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Общество

Автодорога Кунтуу — Шопоков — Бишкек будет расширена и заасфальтирована

Общая длина дороги составляет 12,4 километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в настоящее время ведутся работы на протяженности 6 километров.

«По проекту вместо каждого срубленного дерева будут посажено по два новых. Категория дороги изменится и автодорога станет 4-полосной. Из карьера также извлекаются необходимые инертные материалы для лабораторных исследований, а также исследуются структура земли и состав почвы.

С улучшением погоды продолжатся земляные работы, укрепление основания дороги, расширение проезжей части, выравнивание и профилирование старого асфальта. Ремонт проводится по графику согласно утвержденному плану, особое внимание уделяется качеству», — отмечают в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324080/
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