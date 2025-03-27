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Общество

Штормовое предупреждение: в Чуйской и Таласской областях ожидаются заморозки

В сельскохозяйственных районах Чуйской и Таласской областей ночью и утром ожидаются заморозки до 0...-2 градусов, сообщает МЧС.

В ведомстве отметили, что заморозки опасны для почек плодовых деревьев и цветущих плодовых деревьев.

Также в МЧС сообщили, что 27-28 марта в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми обильными осадками в предгорных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ожидаются ливневые паводки, подтопление склоновых и низменных территорий, повышение уровня воды в реках.

27 марта осадки ожидаются в большинстве районов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей, в отдельных районах Таласской и Нарынской областей, в предгорьях, а в горных районах — снег. В Чуйской и Иссык-Кульской областях — без осадков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324069/
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