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Общество

Больше пшеницы и картофеля. В Кыргызстане начались пахотные работы

В Кыргызстане начались пахотные работы, сообщили 27 марта в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что пахотные работы начались в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской, а также в Чуйской областях.

По данным ведомства, в этом году колосовых зерновых культур посеяно на 64,3 тысячи гектарах, что на 10,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Посев пшеницы составил 13,7 тысячи гектаров, что на 13,3 процента больше прошлогодних показателей.

Посадка картофеля по республике проводится на площади 2,3 тысячи гектаров, это на 800 больше, чем в прошлом году, добавили в Минсельхозе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324065/
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