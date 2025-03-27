Больше пшеницы и картофеля. В Кыргызстане начались пахотные работы

В Кыргызстане начались пахотные работы, сообщили 27 марта в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что пахотные работы начались в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской, а также в Чуйской областях.

По данным ведомства, в этом году колосовых зерновых культур посеяно на 64,3 тысячи гектарах, что на 10,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Посев пшеницы составил 13,7 тысячи гектаров, что на 13,3 процента больше прошлогодних показателей.

Посадка картофеля по республике проводится на площади 2,3 тысячи гектаров, это на 800 больше, чем в прошлом году, добавили в Минсельхозе.