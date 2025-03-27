Полученное в муниципальную собственность жилье в Бишкеке хотят продать в ипотеку

Проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность муниципальных жилых помещений» внесла мэрия Бишкека на рассмотрение городского кенеша.

Согласно справке-обоснованию, у муниципалитета имеются соглашения с землепользователями, арендующими земельные участки, о передаче части жилых помещений после их строительства и ввода в эксплуатацию.

Согласно договорам, жилые помещения передаются в муниципальную собственность и становятся объектами жилищного фонда.

«Однако полученные в муниципальную собственность квартиры расположены в новопостроенных объектах без первичных условий для проживания (под самоотделку). Поэтому невозможно их предоставить гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий напрямую мэрией города», — отмечают чиновники.

Предлагается их реализовать путем предоставления через программу государственного ипотечного кредитования.

«По закону имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено путем купли-продажи, приватизации, мены или безвозмездной передачи в государственную собственность. Безвозмездное отчуждение объектов производится с согласия местного кенеша», — говорится в справке-обосновании.

В приложении перечислены 24 трехкомнатные квартиры по адресу: Бишкек, улица Аалы Токомбаева, № 15/2.

На сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства сообщается, что по указанному адресу находится многоэтажный жилой комплекс с объектами соцкультбыта и подземным автопаркингом на собственной территории.