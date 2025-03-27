Тендер на услуги инженеров различной специализации объявил Минтранс

Производственно-инновационный центр при Министерстве транспорта и коммуникаций объявил повторный тендер на закупку инженерных услуг. Заявка размещена на портале госзакупок.

Ведомство намерено заключить договоры на предоставление инженерных услуг, включая работу инженера-дорожника (проектировщика) на сумму 3,6 миллиона сомов, инженера-геолога — 5 миллионов сомов, инженера-геодезиста — 2,4 миллиона сомов и инженера-сметчика — 1 миллион сомов. Общая сумма закупки составляет 12 миллионов сомов

Срок подачи заявок ограничен 31 марта 2025 года. Гарантийное обеспечение составляет 2 процента от суммы предложения.