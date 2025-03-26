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Общество

В мэрии Бишкека рассказали о причинах снижения температуры горячей воды

После окончания отопительного сезона у отдельных потребителей возможно временное снижение температуры горячей воды по нескольким причинам. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По ее данным, первая причина — естественное остывание горячей воды в трубопроводе по пути от ТЭЦ до крана потребителя.

«В отопительный сезон при циркуляционном двухтрубном режиме выстывание сетевой воды от ТЭЦ до потребителя не превышает в среднем 3-5 градусов. Весной и летом при тупиковой схеме из-за снижения расходов воды в три-четыре раза выстывание более существенно. Ночью, когда потребление горячей воды практически отсутствует, ее температура снижается еще больше», — говорится в сообщении.

Вторая — значительная причина, связана с массовой установкой в квартирах электрических водонагревателей, а также гигиенических душей или неисправных смесителей.

«Их неправильное использование приводит к перетокам холодной воды в трубы горячего водоснабжения. Достаточно одного такого нагревателя, чтобы нарушить снабжение горячей водой целого дома. Особенно много подобных случаев происходит при подключении горячей воды городу после капитального ремонта теплосетей, когда многие жители не перекрывают водонагреватели», — добавили в мэрии.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» для улучшения качества горячего водоснабжения совместно с домкомами проводит работу по устранению перетоков холодной воды в систему горячего водоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324040/
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