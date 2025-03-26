27 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 30, отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, Суюмбаева, село Орто-Сай (район флагштока), микрорайон «Достук», 6а, 5а;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, 46, 73, 79, 80, 81, 82;

9.00-12.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Тон, Конорчок, Чар), улица Байтика Баатыра, 2, 3, 8, 9, 10;

9.00-16.00 — отрезки улиц Салиевой, Целиноградской, Лермонтова, проспекта Жибек Жолу;

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жазыйра, Чортекова, Бадахшан, Муромская, Ахунбаева, Жоогазын);

13.00-17.00 — село Чон-Арык (улицы Садырбаева, Волоколамская, Семетей, Подольская, Абаданова), жилмассив «Жениш» (улицы Билал, Токтогул);

9.00-17.00 — жилмассивы «Тынчтык» (улица Ынтымак), «Арча-Бешик» (улицы Кошон, Ак-Марал), «Бакай-Ата» (улицы Нооруз, Чубак, Алманбет, Ак-Уул, Анар, Кошой, Жээк, Наристе, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Манасчи, Эр-Табылды, Жибек, Талаа, Полевая);

9.00-15.00 — проспект Манаса, 61;

12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Западная, Кыргызская);

9.30-13.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Жаштык, Нурийла);

9.30-12.00 — отрезки улиц Лумумбы, Троицкой, Ильменской, Волковой, Власова, Очаковской;

12.45-17.00 — улицы Чуй-18, Чуй-19, Чуй-21 — Чуй-23.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улица Акматова), Карла Маркса (улицы Фрунзе, Шоссейная), Лебединовка (проспект Победы, улицы Маяковского, Советская), Васильевка (улицы Фрунзе, Богарная), Аламедин (улицы Панфилова, Логвиненко, Алма-Атинская), Арашан (улицы Больничная, Школьная, Средняя, Октябрьская);

9.00-15.00 — село Байтик (улицы Новостройка, Раимбекова, жилмассивы «Эшмамбета», «21,9 га»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Джекен (улица Центральная), Новониколаевка (улицы Фрунзе, Первомайская, Кирова, Крупской, Колхозная, Киргизская, Школьная);

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Агрономическая, Толстого, Пограничная, Школьная, Студенческая, Фурманова, Панфилова, Молодежная, Первомайская, Суворова, Пионерская, Громовой, Учительская, Комсомольская, Фрунзенская, Ананьева, Маяковского, Космическая, Джамбула, Чайкина, Абая, квартал «Бакай», улицы Российская, Шопокова, Гоголя, Пионерская, спиртовой завод), село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Жданова), Шабдан (улица Назар-Ата), Кичи-Кемин (мельница), город Кемин (улицы Абдубачаева, Победы, Кожомкулова, Каракольская, Тукеева);

Кантский РЭС

8.30-17.00 — Кант (улицы Ленина, Пржевальского, Пушкина, МПС, Марковского, Набережная, Ишембаева, Абдраимова, Горького, Логвиненко, Шевченко, Озерная, Котовского, Фучика);

Московский РЭС

9.00-15.00 — село Ак-Суу (улицы Чернышова, Чкалова, Энгельса);

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленинградская), Кыз-Моло, Александровка (улица Сокулукская);

9.00-18.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Тюз (улицы Центральная, Береговая, Южная, Школьная, Среднее Шорго, Балы, Разная), Чат-Кель (улицы МТФ, Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная, Разная, подсобное хозяйство), Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе, 60 лет Киргизии), совхоз «Фрунзе» (улица Восточная), села Новопавловка (улица Проектируемая, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры № 498, 484), Учкун (улицы Осмонбека, Пионерская, Береговая, Акатай), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Проектируемая, Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Широкая, Радиоцентральная);

9.00-18.00 — село Военно-Антоновка (улицы Северная, Кирова, Шевченко, Крупской);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Жайылма, Чон-Ойрон, Курпулдек, Чалдыбар (улицы Ленина, Мичурина, Комсомольская, Верхняя, Северная, Советская, Чапаева, Первомайская, Ворошилова, Скупченко, Масалкина, Смаилова, Калинина, Навои, Пограничная, Ленина, Октябрьская, Молодежная, переулки Фабричный, Аптечный, Колхозный, Школьный, Кузнечный);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Жантаева, Крапоткина, Железнодорожная, Красная, Победы, Логвиненко, Комсомольская, Чапаева, Челюскина), села Кегети (улицы Конокбаева, Аалы), Чапай (улица Мира);

Иссык-Атинский РЭС