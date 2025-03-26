20:38
USD 86.46
EUR 93.37
RUB 1.03
Общество

Кыргызстанец занял первое место в хореографическом фестивале в Бурятии

IV Международный хореографический фестиваль-конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева проходит в Улан-Удэ 24-26 марта. Об этом 24.kg сообщил заслуженный артист КР Досмат Садыркулов.

Его вопитанник Адилжан Рахманов занял первое место в категории «Исполнительское искусство. Профессиональное хореографическое образование. Классический танец. Старшая группа. Соло. Юноши».

В конкурсе приняли участие более 250 человек.

По словам Досмата Садыркулова, Адилжан Рахманов приехал на конкурс по персональному приглашению организаторов. «Он был единственным представителем Кыргызстана», — сказал педагог.

Досмата Садыркулова
Фото Досмата Садыркулова. С Адилжаном Рахмановым

Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Петра Абашеева — основоположника классического балета в Бурятии.

Сегодня в Бурятском театре оперы и балета состоялся гала-концерт, на котором выступил и кыргызстанец.

Общий призовой фонд конкурса — 300 тысяч рублей. Каждый участник фестиваля будет отмечен дипломом и ценным призом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324023/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
На музыкальный конкурс «Интервидение» выделили 750 миллионов рублей
Кыргызстанцы примут участие в международном хореографическом фестивале в Бурятии
Новый гимн. На конкурс поступило 564 работы, из них зарегистрирована 91
Конкурс «Приношение русской музыке» проходит в Бишкеке
Ректор БГУ имени Карасаева покинул свой пост. Объявлен конкурс на эту должность
Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры рассказало, какие призы ждут победителей
День Победы: молодых кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе
В Мексике прошел традиционный конкурс скульптур из редиски
В Бишкеке завершился Первый международный конкурс артистов балета
В Москве открылась выставка картин художников Кыргызстана и рисунков детей
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Открывайте ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; быстро, просто и&nbsp;без лишних шагов Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов
Новый сервис &laquo;Электронная запись в&nbsp;школу&raquo; теперь доступен в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay
Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon
Что такое думспендинг и&nbsp;как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов Что такое думспендинг и как перестать покупать ненужное? Пять полезных советов
26 марта, среда
20:23
Если вы собрались на Бали: на острове для туристов вводятся правила и запреты Если вы собрались на Бали: на острове для туристов ввод...
20:02
В Кара-Кульдже не обучавшимся в профлицее студентам выдали дипломы
19:42
Чат-бот Илона Маска GrokAI теперь доступен в Telegram
19:25
Кыргызстанец занял первое место в хореографическом фестивале в Бурятии
18:51
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Раззак Бейшекеев вышел в финал