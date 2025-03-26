Кыргызстанец занял первое место в хореографическом фестивале в Бурятии

IV Международный хореографический фестиваль-конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева проходит в Улан-Удэ 24-26 марта. Об этом 24.kg сообщил заслуженный артист КР Досмат Садыркулов.

Его вопитанник Адилжан Рахманов занял первое место в категории «Исполнительское искусство. Профессиональное хореографическое образование. Классический танец. Старшая группа. Соло. Юноши».

В конкурсе приняли участие более 250 человек.

По словам Досмата Садыркулова, Адилжан Рахманов приехал на конкурс по персональному приглашению организаторов. «Он был единственным представителем Кыргызстана», — сказал педагог.

Фото Досмата Садыркулова. С Адилжаном Рахмановым

Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Петра Абашеева — основоположника классического балета в Бурятии.

Сегодня в Бурятском театре оперы и балета состоялся гала-концерт, на котором выступил и кыргызстанец.

Общий призовой фонд конкурса — 300 тысяч рублей. Каждый участник фестиваля будет отмечен дипломом и ценным призом.