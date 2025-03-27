Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места

В Кыргызстане начался прием в школу на новый, 2025/26 учебный год — запись открыта сразу в первый и второй классы. По предварительным данным, впервые за парты сядут около 250 тысяч учеников. В материале 24.kg подробнее.
В какие сроки пройдет кампания?
Электронная запись проводится в два этапа:
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I этап — по адресу прописки — до 1 июня;
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II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — со 2 июня по 15 августа.
Что нужно, чтобы записать ребенка в школу?
Записать ребенка в школу можно через мобильное приложение «Тундук» и в автоматизированной информационной системе «Мектеп». Услуга доступна и в других приложениях, где есть идентификация по ИНН, — MegaPay, «МБанк», «О!Деньги».
Для оформления заявки нужно:
- выбрать ребенка из списка ваших детей, который пойдет в школу;
- выбрать язык обучения;
- ввести ваш номер телефона и адрес электронной почты;
- нажать на кнопку «Записать в школу».
Важно не торопиться с подачей заявки, обязательно следует выбрать язык обучения, иначе ребенка по умолчанию определят в класс с кыргызским языком обучения, автоматически предложенным приложением.
До 1 июня родитель/законный представитель обязан подтвердить общеобразовательную организацию, предложенную системой.
После успешной регистрации появится статус «Зачислен».
Каких детей примут в школу?
Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.
Если дети 2019-го прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.
Дети старше 2018 года в системе не отображены, их будут зачислять отдельно.
Сколько школ предложит система?
В подавляющем большинстве случаев только одну — по микроучастку, поэтому родителей просят заблаговременно уточнить место своей прописки. В редких случаях в густонаселенных районах может быть предложено несколько школ.
Можно ли выбрать другую школу?
Да, но только на втором этапе на оставшиеся свободные места. При этом нужно понимать, что в случае отказа записать ребенка в предложенные общеобразовательные организации по месту постоянной прописки родитель не сможет повторно на него претендовать.
Поэтому чиновники просят дважды подумать, прежде чем отказываться.
«Что касается столицы, то какие-то школы с вакантными местами все равно будут, но тогда дети будут распределены уже по всей территории Бишкека. Запись в школу всегда была по прописке», — подчеркнула замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.
Каким может быть повод для отказа от школы?
В случае отказа в регистрации ребенка в предлагаемую общеобразовательную организацию родитель/законный представитель должен отказаться от регистрации, нажав кнопку «Отменить запись». Обязательно указать причину отказа:
- Мы льготники;
- Будем учиться в частной школе;
- Мы уже учимся;
- Инклюзивный ребенок (ЛОВЗ);
- Не устраивает школа;
- Уезжаем в другую страну.
Имеющим право на льготу заявку необходимо подавать через «Личный кабинет» родителя на портале 1mektep.edu.gov.kg, прикрепив подтверждающие документы.
Кто имеет льготы:
- дети учителей и штатных сотрудников общеобразовательных организаций, проработавших в данной школе не менее года по состоянию на 15 сентября текущего года (справка с места работы);
- дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка с места работы);
- дети этнических кыргызов, переселившихся в КР, обладающих статусом кайрылмана (удостоверение кайрылмана).
Что делать, если у родителей разная прописка?
В систему должен зайти именно тот родитель, прописка которого находится по месту школы, в которую хотелось бы попасть.
В системе нет ребенка...
Если у вас не отображаются дети, у которых свидетельство о рождении Кыргызской Республики, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН). После «привязки» ребенка к родителю нужно обновить информацию у себя в «Личном кабинете».
Не отображается школа
Советуют обратиться в ближайшую общеобразовательную организацию и уточнить наличие адреса по месту постоянной прописки родителей в списке границ (карты) микроучастка.
Если адрес прописки в пределах границ микроучастка школы на карте, то директор добавит его в систему.
В случае ошибок в прописке необходимо обратиться в ближайший ЦОН и проверить правильность ее оформления в информационной системе адресно-справочного бюро.
Что делать гражданам других стран?
По словам Лиры Самыкбаевой, несколько тысяч детей имеют свидетельство о рождении других стран.
«К сожалению, в рамках интеграции с нашими государственными службами идентифицировать, что ребенок относится к конкретному родителю, не получается. В связи с этим придется представить дополнительные документы», — сказала она.
Если у ребенка свидетельство о рождении другого государства, надо:
- получить ПИН Кыргызской Республики в ЦОНе;
- добавить ребенка в «Личном кабинете» на портале 1mektep.edu.gov.kg;
- в поле «Место выдачи свидетельства о рождении ребенка» указать «Другая страна»;
- прикрепить свидетельство о рождении ребенка.
Ребенок зачислен, что дальше?
После получения уведомления о приеме ребенка в первый или второй класс родитель обязан с 4 августа и не позднее 5 сентября представить школе два документа.
Минобразования работает над интеграцией с системами Минздрава, чтобы в будущем эти справки предоставляли автоматически. Однако в этом году их надо принести в бумажном виде.
Особые условия
Прием детей во вспомогательные общеобразовательные организации и коррекционные классы проводят в соответствии с санитарными нормами и правилами, уставом общеобразовательной организации и осуществляют только по заключению психолого-медико-педагогической комиссии вне АИС «Электронная запись».
Вопросы о детях старше восьми лет и тех, у кого нет документов, решают комиссии по делам детей. Для этого родителям надо подать заявление в местный отдел образования.
При зачислении детей в первый или второй класс не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам.