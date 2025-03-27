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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места

В Кыргызстане начался прием в школу на новый, 2025/26 учебный год — запись открыта сразу в первый и второй классы. По предварительным данным, впервые за парты сядут около 250 тысяч учеников. В материале 24.kg подробнее.

1

В какие сроки пройдет кампания?

Электронная запись проводится в два этапа:

  • I этап — по адресу прописки — до 1 июня;

  • II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — со 2 июня по 15 августа.

2

Что нужно, чтобы записать ребенка в школу?

Записать ребенка в школу можно через мобильное приложение «Тундук» и в автоматизированной информационной системе «Мектеп». Услуга доступна и в других приложениях, где есть идентификация по ИНН, — MegaPay, «МБанк», «О!Деньги».

Для оформления заявки нужно:

  • выбрать ребенка из списка ваших детей, который пойдет в школу;
  • выбрать язык обучения;
  • ввести ваш номер телефона и адрес электронной почты;
  • нажать на кнопку «Записать в школу».

Важно не торопиться с подачей заявки, обязательно следует выбрать язык обучения, иначе ребенка по умолчанию определят в класс с кыргызским языком обучения, автоматически предложенным приложением.

До 1 июня родитель/законный представитель обязан подтвердить общеобразовательную организацию, предложенную системой.

После успешной регистрации появится статус «Зачислен».

3

Каких детей примут в школу?

Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.

Если дети 2019-го прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg.

Дети старше 2018 года в системе не отображены, их будут зачислять отдельно.

4

Сколько школ предложит система?

В подавляющем большинстве случаев только одну — по микроучастку, поэтому родителей просят заблаговременно уточнить место своей прописки. В редких случаях в густонаселенных районах может быть предложено несколько школ.

5

Можно ли выбрать другую школу?

Да, но только на втором этапе на оставшиеся свободные места. При этом нужно понимать, что в случае отказа записать ребенка в предложенные общеобразовательные организации по месту постоянной прописки родитель не сможет повторно на него претендовать.

Не исключено, что в желаемой школе не останется мест, и тогда ребенок останется без гарантированного места.

Поэтому чиновники просят дважды подумать, прежде чем отказываться.

«Что касается столицы, то какие-то школы с вакантными местами все равно будут, но тогда дети будут распределены уже по всей территории Бишкека. Запись в школу всегда была по прописке», — подчеркнула замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

6

Каким может быть повод для отказа от школы?

В случае отказа в регистрации ребенка в предлагаемую общеобразовательную организацию родитель/законный представитель должен отказаться от регистрации, нажав кнопку «Отменить запись». Обязательно указать причину отказа:

  • Мы льготники;
  • Будем учиться в частной школе;
  • Мы уже учимся;
  • Инклюзивный ребенок (ЛОВЗ);
  • Не устраивает школа;
  • Уезжаем в другую страну.

Имеющим право на льготу заявку необходимо подавать через «Личный кабинет» родителя на портале 1mektep.edu.gov.kg, прикрепив подтверждающие документы.

7

Кто имеет льготы:

  • дети учителей и штатных сотрудников общеобразовательных организаций, проработавших в данной школе не менее года по состоянию на 15 сентября текущего года (справка с места работы);
  • дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка с места работы);
  • дети этнических кыргызов, переселившихся в КР, обладающих статусом кайрылмана (удостоверение кайрылмана).
8

Что делать, если у родителей разная прописка?

В систему должен зайти именно тот родитель, прописка которого находится по месту школы, в которую хотелось бы попасть.

9

В системе нет ребенка...

Если у вас не отображаются дети, у которых свидетельство о рождении Кыргызской Республики, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН). После «привязки» ребенка к родителю нужно обновить информацию у себя в «Личном кабинете».

9

Не отображается школа

Советуют обратиться в ближайшую общеобразовательную организацию и уточнить наличие адреса по месту постоянной прописки родителей в списке границ (карты) микроучастка.

Если адрес прописки в пределах границ микроучастка школы на карте, то директор добавит его в систему.

В случае ошибок в прописке необходимо обратиться в ближайший ЦОН и проверить правильность ее оформления в информационной системе адресно-справочного бюро.

10

Что делать гражданам других стран?

По словам Лиры Самыкбаевой, несколько тысяч детей имеют свидетельство о рождении других стран.

«К сожалению, в рамках интеграции с нашими государственными службами идентифицировать, что ребенок относится к конкретному родителю, не получается. В связи с этим придется представить дополнительные документы», — сказала она.

Если у ребенка свидетельство о рождении другого государства, надо:

  • получить ПИН Кыргызской Республики в ЦОНе;
  • добавить ребенка в «Личном кабинете» на портале 1mektep.edu.gov.kg;
  • в поле «Место выдачи свидетельства о рождении ребенка» указать «Другая страна»;
  • прикрепить свидетельство о рождении ребенка.
11

Ребенок зачислен, что дальше?

После получения уведомления о приеме ребенка в первый или второй класс родитель обязан с 4 августа и не позднее 5 сентября представить школе два документа.

 

Это оригиналы медицинских справок о состоянии здоровья и полученных прививках (установленной формы), фотография ребенка размером 3×4 сантиметра.

Минобразования работает над интеграцией с системами Минздрава, чтобы в будущем эти справки предоставляли автоматически. Однако в этом году их надо принести в бумажном виде.

12

Особые условия

Прием детей во вспомогательные общеобразовательные организации и коррекционные классы проводят в соответствии с санитарными нормами и правилами, уставом общеобразовательной организации и осуществляют только по заключению психолого-медико-педагогической комиссии вне АИС «Электронная запись».

Вопросы о детях старше восьми лет и тех, у кого нет документов, решают комиссии по делам детей. Для этого родителям надо подать заявление в местный отдел образования.

При зачислении детей в первый или второй класс не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324022/
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