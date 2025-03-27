Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места

В Кыргызстане начался прием в школу на новый, 2025/26 учебный год — запись открыта сразу в первый и второй классы. По предварительным данным, впервые за парты сядут около 250 тысяч учеников. В материале 24.kg подробнее.

1 В какие сроки пройдет кампания? Электронная запись проводится в два этапа: I этап — по адресу прописки — до 1 июня; II этап — по фактическому месту проживания (независимо от адреса прописки) — со 2 июня по 15 августа.

2 Что нужно, чтобы записать ребенка в школу? Записать ребенка в школу можно через мобильное приложение «Тундук» и в автоматизированной информационной системе «Мектеп». Услуга доступна и в других приложениях, где есть идентификация по ИНН, — MegaPay, «МБанк», «О!Деньги». Для оформления заявки нужно: выбрать ребенка из списка ваших детей, который пойдет в школу;

выбрать язык обучения;

ввести ваш номер телефона и адрес электронной почты;

нажать на кнопку «Записать в школу». Важно не торопиться с подачей заявки, обязательно следует выбрать язык обучения, иначе ребенка по умолчанию определят в класс с кыргызским языком обучения, автоматически предложенным приложением. До 1 июня родитель/законный представитель обязан подтвердить общеобразовательную организацию, предложенную системой. После успешной регистрации появится статус «Зачислен».

3 Каких детей примут в школу? Детей, рожденных в 2018 году, система автоматически распределит во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый. Если дети 2019-го прошли 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе», то они тоже могут пойти во второй класс. Для этого дошкольные организации должны внести информацию в электронную базу balalyk.edu.gov.kg. Дети старше 2018 года в системе не отображены, их будут зачислять отдельно.

4 Сколько школ предложит система? В подавляющем большинстве случаев только одну — по микроучастку, поэтому родителей просят заблаговременно уточнить место своей прописки. В редких случаях в густонаселенных районах может быть предложено несколько школ.

5 Можно ли выбрать другую школу? Да, но только на втором этапе на оставшиеся свободные места. При этом нужно понимать, что в случае отказа записать ребенка в предложенные общеобразовательные организации по месту постоянной прописки родитель не сможет повторно на него претендовать. Не исключено, что в желаемой школе не останется мест, и тогда ребенок останется без гарантированного места. Поэтому чиновники просят дважды подумать, прежде чем отказываться. «Что касается столицы, то какие-то школы с вакантными местами все равно будут, но тогда дети будут распределены уже по всей территории Бишкека. Запись в школу всегда была по прописке», — подчеркнула замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

6 Каким может быть повод для отказа от школы? В случае отказа в регистрации ребенка в предлагаемую общеобразовательную организацию родитель/законный представитель должен отказаться от регистрации, нажав кнопку «Отменить запись». Обязательно указать причину отказа: Мы льготники;

Будем учиться в частной школе;

Мы уже учимся;

Инклюзивный ребенок (ЛОВЗ);

Не устраивает школа;

Уезжаем в другую страну. Имеющим право на льготу заявку необходимо подавать через «Личный кабинет» родителя на портале 1mektep.edu.gov.kg, прикрепив подтверждающие документы.

7 Кто имеет льготы: дети учителей и штатных сотрудников общеобразовательных организаций, проработавших в данной школе не менее года по состоянию на 15 сентября текущего года (справка с места работы);

дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка с места работы);

дети этнических кыргызов, переселившихся в КР, обладающих статусом кайрылмана (удостоверение кайрылмана).

8 Что делать, если у родителей разная прописка? В систему должен зайти именно тот родитель, прописка которого находится по месту школы, в которую хотелось бы попасть.

9 В системе нет ребенка... Если у вас не отображаются дети, у которых свидетельство о рождении Кыргызской Республики, необходимо обратиться в ближайший Центр обслуживания населения (ЦОН). После «привязки» ребенка к родителю нужно обновить информацию у себя в «Личном кабинете».

9 Не отображается школа Советуют обратиться в ближайшую общеобразовательную организацию и уточнить наличие адреса по месту постоянной прописки родителей в списке границ (карты) микроучастка. Если адрес прописки в пределах границ микроучастка школы на карте, то директор добавит его в систему. В случае ошибок в прописке необходимо обратиться в ближайший ЦОН и проверить правильность ее оформления в информационной системе адресно-справочного бюро.

10 Что делать гражданам других стран? По словам Лиры Самыкбаевой, несколько тысяч детей имеют свидетельство о рождении других стран. «К сожалению, в рамках интеграции с нашими государственными службами идентифицировать, что ребенок относится к конкретному родителю, не получается. В связи с этим придется представить дополнительные документы», — сказала она. Если у ребенка свидетельство о рождении другого государства, надо: получить ПИН Кыргызской Республики в ЦОНе;

добавить ребенка в «Личном кабинете» на портале 1mektep.edu.gov.kg;

в поле «Место выдачи свидетельства о рождении ребенка» указать «Другая страна»;

прикрепить свидетельство о рождении ребенка.

11 Ребенок зачислен, что дальше? После получения уведомления о приеме ребенка в первый или второй класс родитель обязан с 4 августа и не позднее 5 сентября представить школе два документа. Это оригиналы медицинских справок о состоянии здоровья и полученных прививках (установленной формы), фотография ребенка размером 3×4 сантиметра. Минобразования работает над интеграцией с системами Минздрава, чтобы в будущем эти справки предоставляли автоматически. Однако в этом году их надо принести в бумажном виде.