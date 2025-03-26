Изменение климата: в КР температура растет в два раза быстрее, чем в мире

Изменение климата привело к тому, что температура в Кыргызской Республике растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру. К такому выводу пришли в новом Атласе изменений окружающей среды, опубликованном Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Отмечается, что среднегодовая температура в стране увеличилась на 1,2 градусов по Цельсию с 1960 по 2023 год, тогда как глобальный средний показатель составляет 0,6. Ожидается, что этот рост ускорится в ближайшие десятилетия.

«Перемена климата, сопровождающаяся снижением уровня осадков, изменением снежного покрова и таянием ледников, вероятно, приведет к уменьшению притока воды во все водохранилища республики в течение ближайших 30 лет. Например, поступление воды в Токтогульское водохранилище, являющееся ключевым источником гидроэнергии, по прогнозам, сократится до 18,8 процента к 2050-му, что снизит объем выработки электроэнергии. Кроме того, изменение климата способствует увеличению частоты и интенсивности природных катастроф», — заметили в ЮНЕП.

При этом в организации обратили внимание на то, что Кыргызстан находится на передовой в борьбе с последствиями изменения климата, добавив — страна добилась значительного прогресса в области охраны окружающей среды, особенно в сфере защиты лесов и дикой природы.

Так, по данным ЮНЕП, с 2000 года лесной покров в КР увеличился с 6,2 до 6,9 процента. В 2000-м охраняемые территории составляли 0,5 миллиона гектаров, а к 2023 году они увеличились до 1,5 миллиона гектаров. К 2040-му планируется повысить их долю до 10 процентов от общей территории государства.

Представленный Атлас изменений окружающей среды основан на сведениях, охватывающих шесть десятилетий, полученных от глобальных, региональных и национальных организаций.