В Кыргызстане в сентябре впервые в школу пойдут около 250 тысяч детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, из них около 151,7 тысячи пойдут в первый класс, остальные — во второй.

Лира Самыкбаева отметила, что эта цифра предварительная, она получена благодаря автоматической системе записи в школу и может измениться по итогам первого этапа приема.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, рожденные в 2018-м, 2019-м годах и прошедшие дошкольную подготовку, пойдут сразу во второй.