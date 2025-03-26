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Общество

В Кыргызстане в сентябре впервые в школу пойдут около 250 тысяч детей

В Кыргызстане в сентябре впервые в школу пойдут около 250 тысяч детей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Лира Самыкбаева.

По ее словам, из них около 151,7 тысячи пойдут в первый класс, остальные — во второй.

Лира Самыкбаева отметила, что эта цифра предварительная, она получена благодаря автоматической системе записи в школу и может измениться по итогам первого этапа приема.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование рожденные в 2019 году и не прошедшие 480-часовую программу подготовки к школе «Наристе» пойдут в первый класс, рожденные в 2018-м, 2019-м годах и прошедшие дошкольную подготовку, пойдут сразу во второй.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323987/
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