Омбудсмен КР бьет тревогу из-за отсутствия документов у пациентов психбольниц

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обратилась к государственным органам с призывом усилить защиту прав лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Заявление последовало после мониторинга Ак-Суйского психоневрологического стационара в Иссык-Кульской области.

В ходе проверки стационара, где проживают 250 женщин, выявлены серьезные проблемы с документацией. Установлено, что 36 пациенток не имеют паспортов. При этом, по данным администрации учреждения, документы 11 женщин уже переданы в органы регистрации населения для оформления паспортов. Однако 25 пациенткам невозможно оформить паспорта из-за отсутствия свидетельств о рождении.

Мониторинг показал, что личности многих постоялиц стационара до сих пор не установлены, несмотря на длительное проживание в учреждении. Отсутствует информация об обстоятельствах их поступления, возрасте и других персональных данных.

В качестве примера приводится случай пациентки, переведенной в 2013 году из Чым-Коргонского диспансера без каких-либо документов. Сотрудники стационара идентифицируют ее как «неизвестную таджичку», поскольку она не помнит своего места и даты рождения. Еще одна женщина проживает в стационаре 20 лет, также не имея документов. По ее словам, она родилась в Узбекистане, затем жила в Москве и Кыргызстане, и страдает эпилепсией после перенесенной в 14 лет психологической травмы.

Институт омбудсмена также обратил внимание на необходимость защиты имущественных прав пациентов психоневрологических учреждений. Выяснилось, что 16 постоялиц Ак-Суйского стационара имеют в собственности земельные участки и один жилой дом, однако администрация учреждения не предоставила информации о соблюдении их имущественных прав.

Отсутствие документов лишает пациенток возможности реализовывать социально-экономические и иные гражданские права. Кроме того, эта проблема препятствует переводу пациенток в специализированные учреждения при необходимости.

Омбудсмен подчеркнула, что лица, проживающие в психоневрологических стационарах, являются особо уязвимой категорией граждан, нуждающихся в постоянной поддержке и помощи в решении вопросов восстановления документов. Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы обеспечить их права в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и национальным законодательством.