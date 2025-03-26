13:22
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

Спонсоры передали мэрии города Ош 10 автомобилей

Спонсоры передали мэрии Оша 10 автомобилей. Об этом сообщили местные СМИ.

Мэр Женишбек Токторбаев вручил ключи от грузовых и легковых авто пяти городским службам.

Он отметил, что машины муниципалитету подарили предприниматели города и попросили не называть их имена.

Ранее сеть заправочных станций Red Petroleum передавала мэрии Оша шесть грузовиков Hyundai Porter. Перед этим сообщалось, что три АЗС на пересечении улиц Монуева и Шакирова попали под снос. Среди них была заправка и Red Petroleum.

В феврале президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о выделении 500 миллионов сомов для муниципальных, коммунальных и дорожных предприятий Оша на покупку спецтехники.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323964/
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека оштрафовала на 5 тысяч 500 сомов горожанина за вырубку деревьев
Воду в подземном переходе на Льва Толстого откачали. Там установят ливнеотвод
Новая ставка налога на жилье: в Бишкеке предлагают 75 сомов за квадрат
Жильцы дома № 33 в 10-м микрорайоне требуют обеспечить их горячей водой
В городе Ош начали рекультивацию законсервированного 73 года назад кладбища
Мэр города Ош поручил отреставрировать и перенести памятник поэту Алишеру Навои
Мэр города Ош проверил благоустройство улиц в одном из микрорайонов
В городе Ош открыли улицу Амана Асранкулова, теперь она стала четырехполосной
Депутат просит урегулировать цены в частных автолабораториях
Смертельное ДТП в Джалал-Абаде. Задержан родной племянник мэра Оша
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Акция для соотечественников в&nbsp;России: кешбэк за&nbsp;переводы через Sendy Акция для соотечественников в России: кешбэк за переводы через Sendy
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
26 марта, среда
13:00
В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 марта В Бишкеке ночью еще холодно. Прогноз погоды на 27-30 ма...
12:41
Спонсоры передали мэрии города Ош 10 автомобилей
12:22
Прокурору Аламединского района, уличенному в коррупции, нашли замену
12:21
Кыргызстан ратифицировал соглашение с РТ о доступе к водным и энергообъектам
12:12
В Бишкеке государству вернули участок площадью 3 гектара