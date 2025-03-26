Спонсоры передали мэрии города Ош 10 автомобилей

Спонсоры передали мэрии Оша 10 автомобилей. Об этом сообщили местные СМИ.

Мэр Женишбек Токторбаев вручил ключи от грузовых и легковых авто пяти городским службам.

Он отметил, что машины муниципалитету подарили предприниматели города и попросили не называть их имена.

Ранее сеть заправочных станций Red Petroleum передавала мэрии Оша шесть грузовиков Hyundai Porter. Перед этим сообщалось, что три АЗС на пересечении улиц Монуева и Шакирова попали под снос. Среди них была заправка и Red Petroleum.

В феврале президент Садыр Жапаров подписал распоряжение о выделении 500 миллионов сомов для муниципальных, коммунальных и дорожных предприятий Оша на покупку спецтехники.