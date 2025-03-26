Прокурору Аламединского района, уличенному в коррупции, нашли замену

Прокурором Аламединского района назначен Максат Камбаралиев. Информацию 24. kg подтвердили в Генпрокуратуре.

До настоящего момента он работал в центральном аппарате ГП КР прокурором управления по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельности.

Напомним, прокурора Аламединского района Чуйской области Жамалбека Сатыбалдиева задержали в Бишкеке 19 марта при получении $2,5 тысячи. По данным следствия, он якобы вымогал деньги у подследственного за положительное решение суда. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.