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Общество

Прокурору Аламединского района, уличенному в коррупции, нашли замену

Прокурором Аламединского района назначен Максат Камбаралиев. Информацию 24. kg подтвердили в Генпрокуратуре.

До настоящего момента он работал в центральном аппарате ГП КР прокурором управления по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельности.

Напомним, прокурора Аламединского района Чуйской области Жамалбека Сатыбалдиева задержали в Бишкеке 19 марта при получении $2,5 тысячи. По данным следствия, он якобы вымогал деньги у подследственного за положительное решение суда. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323959/
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