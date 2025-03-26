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Общество

Если вы собрались на Бали: на острове для туристов вводятся правила и запреты

На Бали ужесточили правила пребывания для иностранных туристов. Об этом сообщает The Bali Sun.

СМИ
Фото СМИ. На острове Бали ужесточили правила пребывания для иностранных туристов

Уточняется, что новые требования утвердил губернатор индонезийской провинции Ваян Костер. Согласно правилам, иностранцы должны:

  • уважать святость храмов, религиозных символов и священных предметов, местные обычаи, традиции, искусство и культуру;
  • при посещении туристических достопримечательностей, священных и общественных мест носить скромную одежду;
  • при посещении туристических достопримечательностей пользоваться услугами лицензированного гида;
  • оплачивать туристический сбор в электронном виде через специализированные платформы;
  • расплачиваться индонезийскими рупиями или использовать QR-код;
  • обменивать валюту в авторизованных обменных пунктах;
  • соблюдать ПДД и иметь действующее водительское удостоверение;
  • останавливаться в лицензированном жилье и пользоваться официальными транспортными услугами.

Также вводятся новые запреты — иностранцам нельзя:

  • входить в некоторые священные места, если они не собираются молиться в традиционной балийской одежде;
  • залезать на священные деревья или вести себя неуважительно в священных местах;
  • сорить или использовать одноразовые пластиковые изделия;
  • проявлять агрессию, использовать оскорбления или язык ненависти в соцсетях;
  • работать или вести бизнес без официальных разрешений;
  • торговать флорой, фауной и культурными артефактами.

За соблюдением новых правил и запретов на Бали будут следить полиция и туристические ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323920/
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