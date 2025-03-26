Если вы собрались на Бали: на острове для туристов вводятся правила и запреты

На Бали ужесточили правила пребывания для иностранных туристов. Об этом сообщает The Bali Sun.
Уточняется, что новые требования утвердил губернатор индонезийской провинции Ваян Костер. Согласно правилам, иностранцы должны:
- уважать святость храмов, религиозных символов и священных предметов, местные обычаи, традиции, искусство и культуру;
- при посещении туристических достопримечательностей, священных и общественных мест носить скромную одежду;
- при посещении туристических достопримечательностей пользоваться услугами лицензированного гида;
- оплачивать туристический сбор в электронном виде через специализированные платформы;
- расплачиваться индонезийскими рупиями или использовать QR-код;
- обменивать валюту в авторизованных обменных пунктах;
- соблюдать ПДД и иметь действующее водительское удостоверение;
- останавливаться в лицензированном жилье и пользоваться официальными транспортными услугами.
Также вводятся новые запреты — иностранцам нельзя:
- входить в некоторые священные места, если они не собираются молиться в традиционной балийской одежде;
- залезать на священные деревья или вести себя неуважительно в священных местах;
- сорить или использовать одноразовые пластиковые изделия;
- проявлять агрессию, использовать оскорбления или язык ненависти в соцсетях;
- работать или вести бизнес без официальных разрешений;
- торговать флорой, фауной и культурными артефактами.
За соблюдением новых правил и запретов на Бали будут следить полиция и туристические ведомства.