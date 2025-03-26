10:21
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Минцифры

Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана.

В ведомстве подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на текущий период.

По итогам 2024-го 37 госорганов предоставляли услуги через портал электронных услуг, а количество обменов в системе «Тундук» превысило 3 миллиарда 500 миллионов транзакций, что помогло бюджету сэкономить 1 миллиард 670 миллионов сомов.

Более 1 миллиона граждан и более 42 тысяч компаний использовали электронную подпись. В системе электронного документооборота зарегистрировано 8 миллионов 700 тысяч документов.

Мобильное приложение «Тундук» скачали 3 миллиона раз.

Через него можно получить 60 госуслуг и 10 цифровых документов, в том числе ID-карту, свидетельство о рождении, другие справки.

В систему цифровой идентификации добавились 2 миллиона новых пользователей. Стали доступны входы по QR-коду и биометрическим данным.

Минцифры также стало внедрять искусственный интеллект. Запущены пилотные проекты по автоматизации госуслуг и анализу обращений с помощью ИИ.

В 2025 году ведомство планирует:

  • запуск государственной облачной платформы G-Cloud;
  • создание резервного центра обработки данных для усиления кибербезопасности;
  • открытие IT-колледжа и обучение сотрудников госорганов;
  • принятие Цифрового кодекса и развитие открытых данных;
  • увеличение количества суперсервисов и цифровых услуг для населения и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323916/
просмотров: 70
Версия для печати
Материалы по теме
Президент переименовал Минцифры и расширил функции ведомства
Депутаты возмущены. Кандидат в министры плохо говорит по-кыргызски
Жогорку Кенеш утвердил Азамата Жамангулова в должности главы Минцифры
Глава развития цифровизации MEGA возглавит Министерство цифрового развития
Долг Минцифры за использование радиочастотного спектра — более 19 миллионов
Создание IT-хаба в Бишкеке планируют Минцифры и KOICA
Дело экс-главы Минцифры Азамата Дыйканбаева не расследуется с августа
Минцифры хочет блокировать сайты, рекламирующие наркотики, без решения суда
Не теряйте бдительности. Минцифры вновь предупреждает кыргызстанцев о мошенниках
В Бишкеке строят шестиэтажное здание для архивной службы
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
26 марта, среда
10:14
Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Минцифры Резервный центр обработки данных для усиления кибербезо...
10:06
В Баткенской области хотят попробовать вырастить мандарины
10:02
Мэрия: в 10-м микрорайоне восстановилось горячее водоснабжение
10:00
Социальное жилье. Почему квартиры от Госипотечной компании постоянно дорожают
09:58
В разы увеличить количество трансплантаций органов намерены в Кыргызстане