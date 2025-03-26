Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Минцифры

Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана.
В ведомстве подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на текущий период.
По итогам 2024-го 37 госорганов предоставляли услуги через портал электронных услуг, а количество обменов в системе «Тундук» превысило 3 миллиарда 500 миллионов транзакций, что помогло бюджету сэкономить 1 миллиард 670 миллионов сомов.
Более 1 миллиона граждан и более 42 тысяч компаний использовали электронную подпись. В системе электронного документооборота зарегистрировано 8 миллионов 700 тысяч документов.
Мобильное приложение «Тундук» скачали 3 миллиона раз.
Через него можно получить 60 госуслуг и 10 цифровых документов, в том числе ID-карту, свидетельство о рождении, другие справки.
В систему цифровой идентификации добавились 2 миллиона новых пользователей. Стали доступны входы по QR-коду и биометрическим данным.
Минцифры также стало внедрять искусственный интеллект. Запущены пилотные проекты по автоматизации госуслуг и анализу обращений с помощью ИИ.
В 2025 году ведомство планирует:
- запуск государственной облачной платформы G-Cloud;
- создание резервного центра обработки данных для усиления кибербезопасности;
- открытие IT-колледжа и обучение сотрудников госорганов;
- принятие Цифрового кодекса и развитие открытых данных;
- увеличение количества суперсервисов и цифровых услуг для населения и бизнеса.