Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Минцифры

Резервный центр обработки данных для усиления кибербезопасности откроет Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызстана.

В ведомстве подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на текущий период.

По итогам 2024-го 37 госорганов предоставляли услуги через портал электронных услуг, а количество обменов в системе «Тундук» превысило 3 миллиарда 500 миллионов транзакций, что помогло бюджету сэкономить 1 миллиард 670 миллионов сомов.

Более 1 миллиона граждан и более 42 тысяч компаний использовали электронную подпись. В системе электронного документооборота зарегистрировано 8 миллионов 700 тысяч документов.

Мобильное приложение «Тундук» скачали 3 миллиона раз.

Через него можно получить 60 госуслуг и 10 цифровых документов, в том числе ID-карту, свидетельство о рождении, другие справки.

В систему цифровой идентификации добавились 2 миллиона новых пользователей. Стали доступны входы по QR-коду и биометрическим данным.

Минцифры также стало внедрять искусственный интеллект. Запущены пилотные проекты по автоматизации госуслуг и анализу обращений с помощью ИИ.

В 2025 году ведомство планирует: