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Общество

Посвященная традиционному ремеслу Кыргызстана выставка откроется в Бишкеке

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 29 марта откроется выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи». Об этом 24.kg сообщили в музее.

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов.

Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников. Гости смогут насладиться фольклорным выступлением, увидеть яркое шоу и принять участие в мастер-классах по традиционным видам рукоделия, где узнают секреты создания изделий из войлока и других материалов.

Цель экспозиции — сохранить и популяризировать традиционные ремесла, подчеркнув их значимость в современном мире.

Выставка будет открыта для посетителей до 12 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323908/
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