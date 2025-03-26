Режиссер из Кыргызстана снимает фильм о Герое СССР Чолпонбае Тулебердиеве

Режиссер-постановщик Таласского областного музыкального драматического театра имени Капара Медетбекова Кубан Джандарбеков прибыл в Воронежскую область. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Режиссер решил снять документальный фильм о Герое СССР Чолпонбае Тулебердиеве.

«Вместе с кинооператором Асылбеком Эсентуловым он побывал на месте подвига героя — у донских меловых гор в селе Селявном. Сюжеты для будущего фильма съемочная группа сняла также у мемориала защитникам Сторожевского плацдарма, в музее Селявенской школы, носящей имя героя, у памятника Чолпонбаю на донской высоте», — отметили в РИА.

Чолпонбай Тулебердиев 6 августа 1942 года закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

Похоронен с воинскими почестями на месте подвига на вершине Лысой горы у села Селявного-Второго Лискинского района Воронежской области.