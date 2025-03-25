Проверка владельцев американских виз продолжается и после их выдачи. Об этом говорится в официальном заявлении посольства США в Бишкеке.

Как отметили в дипмиссии, все обладатели виз находятся под постоянным контролем с целью проверки соблюдения законодательства и иммиграционных правил США. В случае нарушений визы аннулируются, а их владельцы подлежат депортации.

«Мы постоянно проверяем владельцев виз, чтобы убедиться, что они соблюдают все законы и иммиграционные правила США», — подчеркнули в посольстве.