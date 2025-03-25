Имамам и казиям в Кыргызстане вручили новые служебные автомобили

Сорока районным имам-хатибам и девяти областным казиям в Кыргызстане передали служебные автомобили. Церемония вручения состоялась сегодня, 25 марта.

Как сообщили в муфтияте, в мероприятии приняли участие директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов, верховный муфтий Кыргызстана Абдулазиз кары Закиров и представители духовенства.

Азамат Юсупов передал поздравления от имени президента Садыра Жапарова и подчеркнул, что передача транспорта стала результатом последовательной государственной политики в сфере религии. Верховный муфтий отметил, что новая техника повысит эффективность работы имамов и укрепит роль мусульман в жизни общества.

Инициатива направлена на улучшение качества религиозных услуг, а также на упрощение и оптимизацию работы духовенства в регионах.

По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, все автомобили местного производства. Первая партия из 20 машин была передана 18 декабря 2024 года, сегодня вручены еще 29 служебных автомобилей.