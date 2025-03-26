В Бишкеке 26 марта небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.26. Полный календарь орозо-2025 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», «Достук», 8, 7;

9.30-16.00 — отрезки улицы Карасаева, улица Байтика Баатыра, 39, 41, отрезки улиц Айтматова, Заречной, переулок Карский;

9.00-17.30 — отрезки улиц Суюмбаева, Токтогула, Манасчи Сагынбая, проспекта Чуй;

9.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Боконбаева, Акиева, Молодая Гвардия, жилмассив «Тынчтык» (улица Улук-Мырза), села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), Пригородное (бригада 2, участки 1-3, контуры № 136, 161, 172, 180, 185);

9.00-12.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Бозболток, Шералиева, Абдрахманова, Садырбаева, Азия, Жениш, улицы 4-9-я), «Ынтымак»;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Тоголока Молдо;

9.30-13.00 — отрезки улицы Брестской, проспекта Дэн Сяопина, улиц Владимирской, Волковой, 9 Января, Кустанайской;

13.00-17.00 — отрезок улицы Лумумбы;

9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская).

У кого намечается той

Алексей Погорелов

Родился 26 марта 1983 года. Мастер спорта Кыргызской Республики по легкой атлетике, участник Олимпийских игр — 2008.

Памятные даты

«Фиолетовый день» (День больных эпилепсией)

Фото www.purpleday.org

26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии.

Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди Меган в 2008-м и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ «Одноклассники» основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Люди, которые меняли мир

Родился Актан Арым Кубат

Фото из интернета. Актан Арым Кубат

Родился 26 марта 1957 года. Народный артист КР, кинорежиссер, художник, актер.

С 1981-го работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 году дебютировал как режиссер документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в соавторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992-м снял первую игровую картину «Где твой дом, улитка?»

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где лента получила главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность ему познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

Активно участвует в общественной деятельности в области кино.

В 2016-м признан одним из лучших режиссеров Азии, а «Бешкемпир» вошел в сто лучших картин Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провел опрос среди 72 кинокритиков мира.

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