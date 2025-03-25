26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайоны «Аламедин-1», «Достук», 8, 7;

9.30-16.00 — отрезки улицы Карасаева, улица Байтика Баатыра, 39, 41, отрезки улиц Айтматова, Заречной, переулок Карский;

9.00-17.30 — отрезки улиц Суюмбаева, Токтогула, Манасчи Сагынбая, проспекта Чуй;

9.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Боконбаева, Акиева, Молодая Гвардия, жилмассив «Тынчтык» (улица Улук-Мырза), села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Манаса, Артезианская, Степная), Пригородное (бригада 2, участки 1-3, контуры № 136, 161, 172, 180, 185);

9.00-12.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Бозболток, Шералиева, Абдрахманова, Садырбаева, Азия, Жениш, улицы 4-9-я), «Ынтымак»;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Тоголока Молдо;

9.30-13.00 — отрезки улицы Брестской, проспекта Дэн Сяопина, улиц Владимирской, Волковой, 9 Января, Кустанайской;

13.00-17.00 — отрезок улицы Лумумбы;

9.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Архитекторская).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Байтик (улицы 60 лет Октября, Раимбекова), Лебединовка («Город энергетиков», улица Лагерная, жилмассивы «Кырман», «Учкун»), Учкун (жилмассивы «44 га», «Тунгуч»), Константиновка, Достук (улица Комсомольская), Чон-Таш (улица Чокморова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сосновка (улица Первомайская), Новониколаевка (улицы Крупская, Ленина), Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина);

9.00-16.30 — город Кара-Балта (квартал «Победы», улица Пионерская), Суусамыр, Ставрополовка, Кара-Суу;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Тихонова), Ортро-Арык (улицы Арыкбай, Токтогула), город Каинды (улицы Краснооктябрьская, 60 лет Октября);

Московский РЭС

9.00-15.00 — село Ак-Суу (улицы Чернышова, Чкалова, Энгельса);

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Молодежная, Черняховая, Фрунзе), Спартак, Александровка (улица Восточная);

Сокулукский РЭС

9.30-18.00 — совхоз Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, имени Профессора Ли, тупик Центральный), село Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая);

9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Сокулук (улицы Советская, Степная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Гидростроитель (улица Строительная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Болеболаева, Космодемьянской, Набережная, Тюленина, 8 Марта, Ленина, Лесхозная, Бригадная, Слободская, Фабричная, Вольцовая, Пудовкина, Гагарина, 164), села Султан (улицы Бокоева, Ысман, Токобаев), Кегети (улица Исаева);

9.00-18.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан, Карой, Советское, Дон-Арык;

Кантский РЭС

8.30-17.00 — село Люксембург (улицы Строительная, Железнодорожная, Ваккера, Калинина, Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Островского, Бекмуратова, Ватутина, Джальминского, Пушкина, Комсомольская, Крупская, Фрунзенская, Набережная, Колхозная, Молодежная, Карасуйская), город Кант (улицы Лермонтова, Чекирова, Толстого, Суворова, Цемзаводская, Западная, Бокомбаева, Чапаева, Ленина);

Кеминский РЭС