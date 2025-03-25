Минздрав предлагает увеличить страховые взносы и перечислять часть суммы в ФОМС

В Кыргызстане предлагается изменить размер страховых взносов. Соответствующий проект закона опубликован для общественного обсуждения.

Автор законопроекта — Министерство здравоохранения. Предлагается, чтобы работники ежемесячно выплачивали в виде страховых взносов 11 процентов от заработной платы, а с 1 января 2026 года — 12 процентов.

Согласно действующему законодательству, работники перечисляют 10 процентов, 8 из которых уходят в Пенсионный фонд, еще 2 — в Государственный накопительный пенсионный фонд.

Минздрав же предлагает, чтобы 1 процент отчисляли в ФОМС, а с нового года еще 1 процент в Накопительный фонд обязательного медицинского страхования, который планируется сформировать.

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Эти цифры касаются работников, нанятых на постоянную или временную работу, независимо от вида собственности работодателя и вида регистрации в органах Налоговой службы, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников-пенсионеров. Для работников швейной отрасли, фермеров, индивидуальных предпринимателей и резидентов Парка высоких технологий предусмотрены другие тарифы.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что обязательное медицинское страхование в стране было введено в 1997 году и двухпроцентный тариф оплачивали работодатели. При этом отмечается, что в других странах мира ставки взносов составляют от 5 до 20 процентов.

«В целях обеспечения доступа населения к предоставлению медицинских услуг в полном объеме необходимо развивать страховую модель здравоохранения, которая требует дополнительных финансовых вливаний. Для развития данного направления предлагается ввести дополнительные отчисления страховых взносов с доходов физических лиц в ФОМС в размере 2 процентов», — говорится в документе.

Накопительный фонд обязательного медицинского страхования, который предлагается сформировать, по мнению Минздрава, будет способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи.