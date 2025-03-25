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Общество

Актер Джуд Лоу появился в образе Владимира Путина на съемках кинофильма в Риге

Актер Джуд Лоу появился в образе президента России Владимира Путина на съемках фильма «Кремлевский волшебник» в Риге. Фотоснимками делятся в Сети.

Фильм основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи. По сюжету, который разворачивается в 1990-х, политтехнолог Вадим Баранов (роль исполняет актер Пол Дано) становится советником будущего президента Путина.

Съемки проходят в Риге. Сегодня исполнитель главной роли появился на съемочной площадке в гриме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что создатели кинокартины не обращались в Кремль за консультациями.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323868/
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