В Японии выплатят $1,45 миллиона мужчине, оправданному по делу 1966 года

Суд в центральной Японии постановил выплатить компенсацию в размере более 217 миллионов иен, что составляет около $1,45 миллиона, мужчине, оправданному по делу об убийстве семьи 59-летней давности. Об этом сообщило NHK.

Команда защиты Хакамады Ивао утверждает, что эта сумма является самой высокой компенсацией такого рода в Японии.

Ивао Хакамаду обвинили в убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока в 1966 году. Первоначально ему вынесли смертный приговор. Однако в результате повторного разбирательства окружной суд Сидзуока оправдал его в октябре 2024 года. В настоящее время мужчине 89 лет.

Адвокат, назначенный опекуном Хакамады по просьбе его старшей сестры Хидэко, потребовал компенсации. Опекун заявил, что мужчину незаконно держали под стражей в течение 47 лет и семи месяцев. Адвокат потребовал 12 тысяч 500 иен, или около $84 в день, что является верхним пределом, разрешенным законом.

В понедельник окружной суд принял решение о выплате Ивао Хакамаде всей запрошенной суммы.

Судья Кунии Коши отметил, что из более чем 47 лет заключения около 33 лет Ивао Хакамада провел под смертным приговором и психические и физические страдания, которые он перенес, были чрезвычайно тяжелыми.

Судья заявил, что Ивао Хакамада подвергался бесчеловечным допросам. Коши Кунии отметил, что пять предметов одежды, сфабрикованные следователями, расценили как главное доказательство, а обвинительные приговоры неоднократно поддерживали различные суды.