20:30
USD 86.47
EUR 93.31
RUB 1.03
Общество

В Японии выплатят $1,45 миллиона мужчине, оправданному по делу 1966 года

Суд в центральной Японии постановил выплатить компенсацию в размере более 217 миллионов иен, что составляет около $1,45 миллиона, мужчине, оправданному по делу об убийстве семьи 59-летней давности. Об этом сообщило NHK.

Команда защиты Хакамады Ивао утверждает, что эта сумма является самой высокой компенсацией такого рода в Японии.

Ивао Хакамаду обвинили в убийстве семьи из четырех человек в префектуре Сидзуока в 1966 году. Первоначально ему вынесли смертный приговор. Однако в результате повторного разбирательства окружной суд Сидзуока оправдал его в октябре 2024 года. В настоящее время мужчине 89 лет.

Адвокат, назначенный опекуном Хакамады по просьбе его старшей сестры Хидэко, потребовал компенсации. Опекун заявил, что мужчину незаконно держали под стражей в течение 47 лет и семи месяцев. Адвокат потребовал 12 тысяч 500 иен, или около $84 в день, что является верхним пределом, разрешенным законом.

В понедельник окружной суд принял решение о выплате Ивао Хакамаде всей запрошенной суммы.

Судья Кунии Коши отметил, что из более чем 47 лет заключения около 33 лет Ивао Хакамада провел под смертным приговором и психические и физические страдания, которые он перенес, были чрезвычайно тяжелыми.

Судья заявил, что Ивао Хакамада подвергался бесчеловечным допросам. Коши Кунии отметил, что пять предметов одежды, сфабрикованные следователями, расценили как главное доказательство, а обвинительные приговоры неоднократно поддерживали различные суды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323863/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
В США суд вынес решение о неконституционности остановки работы USAID
Несмотря на реформы, продолжают поступать жалобы на судей
В Бишкеке предлагают создать два специализированных суда на базе районных
Москва запретила въезд в Россию министру иностранных дел Японии — МИД РФ
Житель Индии засудил сеть кинотеатров за слишком долгую рекламу перед сеансом
В прошлом году суды рассмотрели 367 дел о коррупции. Статистика приговоров
Модернизацию ИКТ-инфраструктуры судов разработают специалисты Китая
В США суд приостановил отправку в отпуск более 2 тысяч сотрудников USAID
Впервые в Кыргызстане. В Бишкеке пройдет Osaka Day
Дело основателя Telegram Павла Дурова будет передано в суд через год
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
&laquo;Умный&raquo; картомат с&nbsp;ИИ впервые в&nbsp;КР от&nbsp;Bakai Bank «Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
25 марта, вторник
20:22
2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наблюдений 2025 год войдет в топ-5 самых жарких за всю историю наб...
19:43
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Таджикистаном об использовании автодорог
19:39
Фестиваль «Рух Санат» и марафон на Иссык-Куле. Кабмин готовится к турсезону
19:18
В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома
19:09
Садыр Жапаров ратифицировал договор о кыргызско-таджикской границе