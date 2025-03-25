Кыргызстан и Франция провели политические консультации в Париже

24 марта в Париже прошли кыргызско-французские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Медера Абакирова и директора политического департамента МИД Франции Бриса Рокфея. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Фото пресс-службы МИД. Кыргызстан и Франция провели политические консультации

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы международной и региональной безопасности. Особое внимание уделено энергетике, сельскому хозяйству, цифровым технологиям и привлечению французских инвестиций в экономику КР.

Кыргызская сторона подтвердила приглашение президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить нашу республику с визитом. Участники встречи также выразили заинтересованность в расширении культурных и образовательных программ.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить диалог по всем обсужденным направлениям.