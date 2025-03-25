ВПП ООН поможет улучшить горячее питание в школах Кыргызстана

Страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Кыргызстане Кожиро Накай встретился с министром образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой.
По данным пресс-службы МОиН, основной темой встречи стал анализ вклада программы школьного питания в продвижение национальной повестки устойчивого развития образования.
Догдуркуль Кендирбаева выразила благодарность ВПП ООН за активную поддержку и вклад в развитие системы школьного питания.
«Мы высоко ценим усилия министерства, направленные на то, чтобы каждый ребенок в республике имел доступ к качественному и безопасному школьному питанию. Совместными усилиями мы сможем обеспечить равные возможности для всех детей», — заметил Кожиро Накай.
Уточняется, что программа охватывает все районы и области КР, однако горячее школьное питание внедрено не во всех школах.
В 2025 году планируется совместная работа Министерства образования и науки и ВПП ООН по следующим направлениям:
- запуск горячего питания в 58 школах и 13 детских садах по стране;
- помощь 332 школам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей в виде обогащенной муки, растительного масла, риса и чечевицы;
- отбор 50 школ для участия в программе организации пришкольных садов;
- установка солнечных электростанций в 13 школах в Чуйской и Ошской областях, а также в Бишкеке и Оше;
- реализация проекта в 40 школах по доступу учащихся, особенно девочек и уязвимых групп, к чистой воде, санитарии и гигиене.
Кроме того, будут способствовать повышению производительности мелких фермеров через интеграцию в рынок школьного питания.