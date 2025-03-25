12:47
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Общество

ВПП ООН поможет улучшить горячее питание в школах Кыргызстана

Страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Кыргызстане Кожиро Накай встретился с министром образования и науки Догдуркуль Кендирбаевой.

По данным пресс-службы МОиН, основной темой встречи стал анализ вклада программы школьного питания в продвижение национальной повестки устойчивого развития образования.

Читайте по теме
Морковь, яблоки, лимоны. Как пришкольные участки расширяют рацион учащихся

Догдуркуль Кендирбаева выразила благодарность ВПП ООН за активную поддержку и вклад в развитие системы школьного питания.

«Мы высоко ценим усилия министерства, направленные на то, чтобы каждый ребенок в республике имел доступ к качественному и безопасному школьному питанию. Совместными усилиями мы сможем обеспечить равные возможности для всех детей», — заметил Кожиро Накай.

Уточняется, что программа охватывает все районы и области КР, однако горячее школьное питание внедрено не во всех школах.

В 2025 году планируется совместная работа Министерства образования и науки и ВПП ООН по следующим направлениям:

  • запуск горячего питания в 58 школах и 13 детских садах по стране;
  • помощь 332 школам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей в виде обогащенной муки, растительного масла, риса и чечевицы;
  • отбор 50 школ для участия в программе организации пришкольных садов;
  • установка солнечных электростанций в 13 школах в Чуйской и Ошской областях, а также в Бишкеке и Оше;
  • реализация проекта в 40 школах по доступу учащихся, особенно девочек и уязвимых групп, к чистой воде, санитарии и гигиене.

Кроме того, будут способствовать повышению производительности мелких фермеров через интеграцию в рынок школьного питания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323839/
просмотров: 49
Версия для печати
Материалы по теме
Норму потребления сахара в школах и детсадах Кыргызстана сократили
Кыргызстан вступил в коалицию по школьному питанию School Meals Coalition
Из бюджета на школьное питание предусмотрено почти 1,2 миллиарда сомов
В Кыргызстане почти 245 тысяч учащихся остаются без школьного горячего питания
Школьное питание. Мэрия Бишкека и ВПП ООН подписали соглашение о сотрудничестве
Морковь, яблоки, лимоны. Как пришкольные участки расширяют рацион учащихся
Как часто проверяют качество школьного питания в КР, рассказали чиновники
Кабмин утвердил положение об организации школьного питания
Два куска хлеба и яблок хватит. Глава Минобразования о просьбе учителя о буфетах
В каждой школе Кыргызстана будет свое подсобное хозяйство
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Бизнес
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
Акция: получи 1&nbsp;литр Coca-Cola Classic в&nbsp;подарок Акция: получи 1 литр Coca-Cola Classic в подарок
25 марта, вторник
12:41
ВПП ООН поможет улучшить горячее питание в школах Кыргызстана ВПП ООН поможет улучшить горячее питание в школах Кыргы...
12:23
Старинные монеты, похищенные из музея во Франции, нашли на рынке в Москве
12:22
О сложностях диагностики спинальной мышечной атрофии в КР рассказали медики
12:15
В Кыргызстане наблюдается рост привлекательности пчеловодства
12:00
Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения